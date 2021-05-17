وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن خمسة مبادئ للتعامل مع روسيا، وأوصت قادة البرلمان الأوروبي الالتزام بها.

'دعم الديمقراطية'

وقالت وثيقة إعلان المبادئ الخمسة والتي اطلعت عليها قناة RTالروسية، في المبدأ الأول الذي جاء تحت عنوان "دعم الديمقراطية" إن دعم الديمقراطية يتضمن، من جملة أمور أخرى، مواجهة "الدعاية الروسية"، ومن أجل ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينشئ قناة تلفزيونية تبث برامجها على مدار 24 ساعة في اليوم.

وفضلًا عن ذلك، فإن أصحاب المبادئ أوصوا قادة البرلمان الأوروبي بأن يشرحوا لروسيا الفوائد التي يمكنها أن تحصل عليها إذا سارت على طريق الديمقراطية، ومنها تسهيل الحصول على تأشيرات للسفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

'الشراكة الشرقية'

ومن أجل تحفيز رغبة الروس في التحول للديمقراطية أوصوا أن يضع الاتحاد الأوروبي خطة خاصة بروسيا لتطوير "الشراكة الشرقية" وهي نفس الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق لتعزيز التعاون مع جمهوريات سوفيتية سابقة.

'الديمقراطية قبل كل شيء'

والمطلوب، حتى يتحقق مبدأ "الديمقراطية قبل كل شيء"، أن يشدد الطرف الأوروبي على ضرورة التزام الطرف الروسي بحقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة.

'الدفاع عن الديمقراطية في العالم'

ومن أجل "الدفاع عن الديمقراطية في العالم" يجب أن تتضافر جهود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وأن يتخذا إجراءات عقابية مشتركة ضد روسيا.

وقف "العدوان الروسي"

ولكي يتحقق ذلك يجب أن يواصل الاتحاد الأوروبي الضغط على موسكو بغية إرغامها على وقف "التدخل" في شؤون "الشراكة الشرقية" وإعادة "أراضٍ محتلة" إلى أصحابها من جيران الاتحاد الأوروبي.

وإذا واصلت روسيا "أعمالًا عدوانية" فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يطرح مسألة فصلها عن نظام سويفت، ويضع خطة لتقليل الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

(م ش)