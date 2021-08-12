خمس هجمات مسلحة تستهدف مواقع وحواجز تابعة لحكومة دمشق في درعا

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خمس هجمات مسلحة على مواقع عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق خلال الساعات القليلة الفائتة، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن، إذ استهدف مسلحون بالأسلحة الرشاشة، حاجزاً لقوات حكومة دمشق، على الطريق الواصل بين نوى وتسيل في ريف درعا الغربي.

كما شن المسلحون المحليون هجوماً بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الآر بي جي” على حاجز المخابرات الجوية الواقع على الطريق الواصل بين داعل وإبطع، تزامن ذلك مع استهداف المربع الأمني في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وعلى صعيد متصل، هاجم مسلحون محليون هجوماً بالأسلحة الرشاشة على حاجز الأمن العسكري في بلدة المسريتية في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي أيضاً، واستهدفوا من الريف الشمالي لدرعا بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الآر بي جي" المركز الثقافي في مدينة جاسم التابع لفرع أمن الدولة.

وكان قد رصد المرصد، أمس، دخول موكب سيارات تابع للشرطة العسكرية الروسية قادماً من دمشق إلى درعا المحطة، ويتألف من 8 سيارات، وتزامن معه إغلاق كامل لحاجز “السرايا” الوحيد الذي يفصل درعا البلد عن درعا المحطة.

وتواصل حكومة دمشق والفرقة الرابعة منذ 24 حزيران الفائت، فرض حصار بين الكامل والجزئي على أحياء درعا، واستنزاف طاقات المسلحين المحليين، ومؤنة المواطنين المحاصرين، بحجة هدنة للتفاوض تارة وتعثر المفاوضات بين اللجنة المركزية في حوران وقوات حكومة دمشق تارة أخرى.

(ل د)