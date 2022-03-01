خمس فرق وتدريبات مكثفة.. تحضيرات الهلال الذهبي بمناسبة الـ 8 من آذار في حلب

بعد انطلاقة ثورة 19 تموز والتي عرفت بثورة المرأة، أصبح اليوم العالمي للمرأة بالنسبة لأهالي ونساء شمال وشرق سوريا مناسبة يحتفلون بها عبر فعاليات وتقديم عروض، تبرز كفاح المرأة ومكتسباتها.

ويستعد مركز الهلال الذهبي الكائن في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب، والذي افتتح في الـ 26 كانون الثاني/ يناير العام الجاري، لتقديم عروض فنية، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمرأة (الثامن من آذار).

التحضيرات

وتتلقى الفرق الخمس المنضوية في مركز الهلال الذهبي باسم "الشهيد برجم" للغناء والرقص والمسرح، تدريبات مكثفة استعداداً لليوم العالمي للمرأة.

فرقة الغناء المؤلفة من 12عضوة، تتلقى تدريباتها في مركز الهلال الذهبي، ولا يقتصر تدريبها على الغناء فقط، بل التدريب على عدد من الآلات الموسيقية، مثل العود والكمان والدق على البركشن والطبل، وذلك ثلاث مرات في الأسبوع.

أما فرقة الرقص، ولضيق المساحة في المركز، فإنها تتلقى تدريباتها في مركز الثقافة والفن الواقع في حي الأشرفية بحلب مرتين في الأسبوع.

العروض

المشرفة على تدريبات الفرق الخمسة في مركز الهلال الذهبي، تزيال محمد، تقول إنهن كن يتلقين التدريبات في مركز الثقافة والفن في السابق، ولكن بعد افتتاح مركز الهلال الذهبي "نقلنا معداتنا وآلاتنا لنتدرب في مركزنا".

وتسترسل في الحديث عن أهمية يوم الثامن من آذار: "أنه يوم يخص المرأة بالدرجة الأولى، ونحن نبذل كل ما بوسعنا لإبراز مدى أهمية دور المرأة في الحياة والمجتمع بمعنويات عالية، من خلال العروض الذي سنقدمها".

وتتضمن العروض بحسب المشرفة على التدريبات، فقرات فنية غنية المحتوى، مشيرة إلى أن أغلب الأغاني تخاطب المرأة ومن أجل قضيتها، فيما بعضها من الطراز الفلكلوري القديم، وأخرى عن القائد عبد الله أوجلان، إلى جانب أداء رقصة تتجسد فيها رقصة سارية.

وخاطبت تزيال محمد النساء بكافة فئاتهن العمرية للانضمام إلى مركز الهلال الذهبي، وممارسة هواياتهن وإبراز مواهبهن، وتقول: "باستطاعة المرأة أن تُثبت نفسها دائماً وفي كافة المجالات بنضالها وكفاحها المنقطع النظير".

ست أغاني!!

همرين بيرهات، عضوة فرقة الغناء، والمهتمة بالعزف على آلة الطنبور، تشير إلى تحضيرهن لـ 6 أغاني، ذات مضامين متنوعة، ما بين رسائل موجهة إلى المرأة على وجه الخصوص، ودور القائد في طرح قضية تحرر المرأة، وأهمية يوم الثامن من آذار، وهن مرتديات الزي الفلكلوري العفريني.

أما المُشارِكَة في أداء رقصة "سارية"، آخينا دل تقول: "إلى جانب مشاركتي في فرقة الغناء، أخذت دوراً في تأدية رقصة سارية؛ وتعني رقصة الحرية، وسنعبّر عن قصتها بحركات إيحائية".

(ي م)

ANHA