خليل يبارك المعلمين في يومهم: يبذلون الجهد لتوثيق التغيير الديمقراطي في فكر الأجيال القادمة

هنأ عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل، المعلمين والمعلمات في شمال وشرق سوريا بمناسبة يوم المعلم العالمي، وذلك من في منشور على صفحته الرسمية في مواقع التواص الاجتماعي "فيس بوك".

وقال خليل: "بمناسبة يوم المعلم العالمي 5 تشرين الأول، نهنأ كافة المعلمين والمعلمات في روج آفا- شمال وشرق سوريا، الذين يبذلون جهوداً حقيقية في توثيق التغيير الديمقراطي في فكر وذهنية الأجيال القادمة عبر ما يتم تطويره من مناهج وجهود بغية كسر الشكل الواحد المعتمد على الدعاية لا التعليم والتثقيف والبناء الحر في سوريا".

وأضاف خليل: "التعليم الذي يتم اليوم في روج آفا- شمال وشرق سوريا يقوم دون شك على ترجمة واقع وحاجة المنطقة وأهلها ومستقبل التغيير في سوريا. حيث لأول مرة ثلاث لغات تدّرس معاً في مدرسة واحدة".

وأشار خليل إلى أن التطوير دائماً مطلوب وتلافي الأخطاء وتجاوزها ينم عن الإيجابية في تطوير هذا الحقل المهم، وقال مختتماً: "تحية للمناضلين في حقل التربية والتعليم، كل عام وجميع المعلمين بخير".

(أ م)

ANHA