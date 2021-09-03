خليل عبدو: لا نثق بالدول الكبرى ونعول على الحماية الذاتية لمواجهة التهديدات التركية

لا تزال الهجمات التركية مستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا وسط صمت دولي وحكومي.

عضو مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطي خليل عبدو قال "تركيا تحاول احتلال مناطق جديدة في مناطق شمال وشرق سوريا وتثبيت احتلالها للمناطق التي احتلتها سابقاً، مستفيدة من الانشغال الأمريكي والدولي في أفغانستان".

وأضاف خليل عبدو " الدولة التركية تنتهج سياسة حرب خاصة من ضمنها إفراغ المنطقة من شبابها، عن طريق فتح حدودها، وتهدف بهذه الخطوة إفراغ المنطقة من الشباب".

وأشار عبدو أن تركيا تعمل على تنفيذ مخططها في المناطق المحتلة بفرض التغيير الديمغرافي "على طول الشريطي الحدودي لسوريا، عن طريق القدوم بالمهجرين من مناطق الداخل السوري وعرض العمل عليهم كمرتزقة لها بمقابل تأمين المسكن لهؤلاء".

ولفت خليل عبدو إلى أن تركيا تحاول منع حدوث استقرار في المنطقة من خلال تنفيذها لهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، وتستفيد بذلك من المرتزقة السوريين التي جندتهم لصالحها.

وأكد عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطي أن تركيا تهدد مناطق شمال وشرق سوريا" لتنفيذ صفقاتها مع الدول الكبرى مثل روسيا وأمريكا"، مضيفاً "في الوقت نفسه على الرغم من التواجد الروسي والأمريكي إلا أنهم لم يستطيعوا إيقاف التهديدات والأطماع التركية".

وأكد "نحن في مجلس سوريا الديمقراطية نعول على القوى الداخلية والحماية الذاتية للمنطقة، وتكاتف جميع المكونات والأحزاب والتكتلات العسكرية في شمال وشرق سوريا لحماية المنطقة من أي تهديد".

(م)

ANHA