خليل عبدو: الإدارة الذاتية مشروع حقيقي يُعوّل عليه لإنهاء الأزمة السورية

وتأسست الإدارة الذاتية في كانون الثاني 2014، بجهود مشتركة من الكرد والعرب والسريان وباقي مكونات المنطقة، بناءً على فكر القائد عبد الله أوجلان، ويقوم هذا النظام على إدارة المناطق نفسها بنفسها.

وحققت هذه الإدارة نجاحات ملموسة في مجالات واسعة، السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أنها تواجه المخاطر من أطراف عدة في مقدمتها تركيا التي تسعى جاهدة إلى إفشال هذه الإدارة والنيل منها.

وتحدث عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، خليل عبدو بإسهاب لوكالتنا، وقال: "أثبتت الإدارة الذاتية قدرتها على أن تكون مشروعًا حقيقيًّا يعوّل للبناء عليه في إنهاء الأزمة السورية، لاسيما في ظل عدم تقديم أي طرف في الحرب السورية سواء المعارضة أو النظام أي حل لإنهاء الأزمة السورية - السورية".

وأضاف "استطاعت الإدارة الذاتية تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، ونهوضًا اقتصاديًّا، وحققت نوعًا من التنوع والتعددية السياسية في المنطقة، حيث نرى الكثير من الأحزاب كل منها مستقل عن الآخر".

وأوضح خليل عبدو أن "نظام الإدارة الذاتية يقوم على إدارة المناطق نفسها بنفسها، وهذا الأمر لابد منه في ظل التنوع الطائفي والعرقي الذي تتميز به سوريا، حيث فشل نظام الحكم المركزي وكذلك نظام الحزب الواحد والأغلبية الطائفية".

عضو العلاقات العامة بيّن أن "المؤسسات التي كانت موجودة زمن الحكم البعثي، كانت لخدمة السلطة، أما المؤسسات التي أحدثتها الإدارة الذاتية، فهي للشعب ومن يديرها هو الشعب".

وأردف خليل عبدو "استطاعت الإدارة الذاتية خلال فترة قصيرة إحداث المؤسسات التي تعرضت للدمار في الحرب التي دارت في البلاد، وإعادة بناء البنى التحتية"، مشيرًا إلى أن "هناك الكثير من الأصدقاء للإدارة الذاتية في أوروبا والدول العربية وبعض المنظمات الدولية، وهناك الكثير من التصريحات من الوفود الغربية، والتي تؤكد نجاح مشروع الإدارة الذاتية"، مختتمًا بالقول: "نأمل تحقيق اعتراف كامل بإدارتنا".

(س ر)

ANHA