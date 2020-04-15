خلية الأزمة: لم يتم التأكد بعد من إصابة الحالات المشتبهة الـ 3 بفيروس كورونا

كانت قد وصلت دفعة من الوافدين من العاصمة السورية دمشق إلى مدينة قامشلو جواً في 12 نيسان الجاري، وحين أجرت الفرق الطبية التابعة لخلية الأزمة في شمال وشرق سوريا الفحوصات اللازمة لهم، وأثناء إجراء اختبار "الكيت" تبيّن وجود أعراض فيروس كورونا على 3 منهم، وعلى الفور تم نقلهم إلى مركز الحجر الصحي لمتابعة وضعهم وإجراء الفحوصات اللازمة.

ونوه الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى بأن خلية الأزمة تجري الآن الفحوصات اللازمة لهم، من تصوير طبقي محوري، بالإضافة للإجراءات الطبية اللازمة على جهاز PCR، وقال: "حالتهم مشتبه بها، ولم يتم التأكد بعد من إصابتهم بفيروس كورونا".

(ب ح/أ ب)

ANHA