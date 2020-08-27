خلية الأزمة ترفع الحظر الكلي عن إقليم الجزيرة اعتباراً من يوم غد

عقدت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة يوم أمس، اجماعًا حضره أعضاء الخلية، وخلال الاجتماع تم اتخاذ قرار رفع الحظر الكلي عن إقليم الجزيرة اعتبارًا من يوم غد الجمعة، وعودة مؤسسات الإدارة الذاتية للعمل اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وجاء في نص القرار الصادر عن خلية الأزمة في إقليم الجزيرة:

"بناء على مخرجات اجتماع خلية الأزمة في إقليم الجزيرة المنعقد بتاريخ 2020/08/26 وحفاظًا على المصلحة العامة

• رفع الحظر الكلي عن مناطق إقليم الجزيرة ابتداءً من 2020/08/28.

• يمنع التجمعات بكافة أشكالها (خيم العزاء – أفراح – الصلوات في دور العبادة – الحفلات وغيرها).

• البدء بالدوام الرسمي في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية اعتبارًا من يوم السبت الواقع 2020/08/29 مع الالتزام التام بالقواعد الصحية.

• على جميع المواطنين التقيد التام بالقرار رقم /93/ الصادر من فبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ2020/08/16 بارتداء الكمامات تحت طائلة المخالفة.

• كما نهيب جميع أبناء شعبنا الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية".