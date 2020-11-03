خلية الأزمة تفرض الحظر الكلي على ناحية ديرك لمواجهة تفشي كورونا

وأصدرت خلية الأزمة بياناً بهذا الخصوص قالت فيه:

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة والمعطيات الموجودة بخصوص تفشي فيروس كورونا وتصاعد وتيرة الإصابات والتي تهدد العالم وزيادة الإصابات في مناطقنا ومنها ديريك خاصة وحرصاً على سلامة شعبنا تقرر خلية الأزمة في إقليم الجزيرة ما يلي:

• فقد تم قرار فرض الإغلاق الكامل لناحية ديريك وبلداتها لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة /6/ صباحاً بتاريخ 06_11_2020 ولغاية 19_11_2020

• تغلق جميع المدارس والمؤسسات ودور العبادة والأسواق ومحلات الصناعة والملاعب والمطاعم والعيادات الخاصة

• يستثنى من الحظر / محلات الخضار ـ المواد الغذائية / الموجودة ضمن الأحياء الشعبية من الساعة السادسة /6/ صباحاً وحتى الواحدة /1/ ظهراً

• المشافي العامة والخاصة تستقبل فقط الحالات الإسعافية مع بقاء الصيدليات مفتوحة وفق جدول المناوبات

• يمنع الدخول والخروج من وإلى مدينة ديريك وريفها إلا في الحالات الإسعافية ويستثنى منها / سيارات المواد الغذائية والخضار والمحروقات والسيارات الطبية وسيارات معتمدي الخبز/

• يفرض حظر التجوال داخل المدينة تحت طائلة المساءلة

• يقتصر عمل مؤسسات الإدارة على المؤسسات الخدمية / النظافة ـ المياه ـ الكهرباء ـ الصحة ـ لجان الطوارئ ” البلدية ” / مع تخفيض الكوادر العاملين فيها حسب الحاجة

نهيب بجميع المواطنين ضرورة الالتزام بجميع القرارات والتدابير الوقائية فيما يخص ارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي حفاظاً على السلامة العامة.

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ANHA