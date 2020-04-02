خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا تخصص 3 أرقام لحالات الطوارئ في دير الزور

وتسعى خلية الأزمة التي شُكلت في ١٥ آذار بكامل طواقمها لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من ظهور فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا. وسبق أن خصصت الخلية ٤ أرقام في إقليم الجزيرة وعبرها تتدخل الفرق والطواقم الطبية بشكل عاجل.

واليوم أعلنت عن 3 أرقام للطوارئ تابعة للإدارة المدينة في دير الزور وهي كالتالي:

0957996198 - 0996465346 - 0956375026

كما ناشدت خلية الأزمة الأهالي في دير الزور الاتصال بأحد هذه الأرقام في حال الاشتباه بأية حالة إصابة لكي تتدخل الفرق الطبية المختصة على الفور.

يذكر أن هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا أكدت عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا ضمن المنطقة

(أ ب)

ANHA