خلية الأزمة في إقليم الجزيرة توجه رسالة شكر للمواطنين في اليوم الأول من حظر التجوال

وجاء ذلك خلال رسالة قدمتها خلية الأزمة للشعب وكافة الطواقم التي عملت على حماية المنطقة من الوباء وخدمة الشعب، وقالت فيها:

"في ظل الخطر الكبير لفيروس كورونا وسرعة انتشاره وما يشكله من خطر على العالم أجمع والتزاماً وحرصاً على مسؤولياتنا كإدارة وفي إطار التدابير والإجراءات اللازمة وخاصة الوقائية منها والقرارات الصادرة عن خلية الأزمة في إقليم الجزيرة سابقاً وما تم تنفيذه من إجراءات على مراحل من خلال التدابير الوقائية.

ومع دخول الحظر في مرحلته الثالثة وكان هذا اليوم الأول من الحظر بالتزام الشعب بيوتهم وتعطيل جميع المؤسسات ومنع التجول وهذا كله تدبير وقائي لعدم انتشار هذا الوباء في مناطقنا التي مازالت سالمة إلى لحظة كتابة هذا البيان .

بالنسبة لليوم الأول: فمنذ ساعات الصباح الأولى انتشرت جميع القوى الأمنية بين المدن والبلدات والطرق لتطبيق قواعد الحظر وبدأت فرق الطوارئ الطبية بالتمركز في نقاطها وكانت جميع المؤسسات الطبية في حالة جاهزية كما قام عمال النظافة منذ الساعات الباكرة بحملة تنظيف وعملت الإطفائيات في بعض النواحي على غسل بعض الشوارع والساحات تمهيداً للتعقيم وكذلك كانت جميع اللجان الخدمية والمياه وعمال التعقيم في حالة عمل وحركة وكذلك عمال طوارئ الكهرباء لمتابعة الأعطال وكانت هناك متابعة ورصد للحالة العامة من قبل الطواقم الإعلامية في جميع المدن مع حملات لجان التموين وحماية المستهلك بجولاتها على الأسواق وضبط العديد من المخالفات من خلال تجاوزات بعض التجار واحتكارهم ،ومن خلال متابعة خلية الأزمة للوضع العام من التزام المواطنين وعمل المؤسسات في جميع مدن وبلدات وقرى الإقليم فقد كان الالتزام بالحظر لليوم الأول مقبولاً ولم تلاحظ أية مشاكل مع ظهور بعض التجاوزات وخاصة في فترة ما بعد الظهيرة ولم تسجل اليوم أي حالات إصابة .

نحن في خلية الأزمة لإقليم الجزيرة نتوجه بالشكر لأبناء شعبنا الذي أثبت دوماً مدى التزامه بإجراءات الإدارة الذاتية وهم ذات الشعب الذي انتصر على داعش في مثل هذا اليوم قبل عام مضى ونهنئه بهذه المناسبة العظيمة وعلى حرصه على أمنه وسلامته من خلال الالتزام بتدابير الحظر والوقاية من أجل حماية وسلامة مناطقنا من هذا الوباء الخطير كما نشكر جميع الطواقم الطبية والخدمية والأمنية والإعلامية والتموينية وجميع عمال وأصحاب الأفران وأصحاب المحلات ممن لم تقبل ضمائرهم بالاستغلال والاحتكار آملين العمل وفق روح المسؤولية والأخلاقية ،كما نشكر جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الدينية والعشائرية والثقافية وكل من يساهم في نشر الوعي ومناشداتهم للشعب بضرورة الالتزام بالحظر

ونتوجه بالنداء لأبناء شعبنا بالتقيد بالإجراءات المعلنة حرصاً على السلامة العامة والتعاون مع جميع المؤسسات المعنية وكلنا ثقة بروح المسؤولية لدى شعبنا .

كما نحيط أبناء شعبنا بأن مدة حظر التجوال في الوقت الحالي تبدأ من تاريخ اليوم الـ 23من آذار الساعة 6صباحاً ولمدة 15 يوماً من تاريخه مع إمكانية التمديد في حال اقتضت الضرورة والمصلحة العامة بذلك تعطل جميع مؤسسات الإدارة الذاتية طيلة فترة الحظر ماعدا المؤسسات المستثناة منه مع تأكيدنا على صرامة الإجراءات في فرض حظر التجوال ومعاقبة المخالفين حرصاً منا على سلامة وصحة شعبنا ونؤكد على ضرورة التزام الأهالي بالحظر ويسمح لشخص واحد فقط بالخروج عند الضرورة لتأمين احتياجاتهم في ساعات الصباح والاتصال مع أرقام الطوارئ الطبية المعلنة سابقاً عند وجود أي حالة اشتباه وكذلك سوف تخصص أرقام في كل ناحية للإبلاغ عن أي حالة احتكار واستغلال من قبل التجار وأصحاب المحلات للمتابعة من قبل الشعب التموينية.

البدء بحملة التعقيم في الأحياء والمرافق العامة من صباح الثلاثاء الواقع في 24آذار.

معاً سوف ننتصر على الوباء الخطير

بالتزامكم تبعدون الخطر عنكم وعن أحبائكم".

(ل)

ANHA