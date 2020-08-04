خلية الأزمة في إقليم الجزيرة بصدد اصدار قرارات  جديدة خلال الساعات القادمة

تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وسجلت هيئة الصحة إلى الآن 30 حالة، اثنتان منها تماثلت للشفاء، ويعود السبب في تزايد الحالات إلى عدم اتباع بعض الأهالي للتدابير الاحترازية، وعدم ظهور الأعراض على عدد كبير من المصابين، مما يساهم في انتقال الفيروس.

وتعقد خلية الأزمة في إقليم الجزيرة، في هذا الأثناء، اجتماعًا طارئًا، لمناقشة آخر تطورات فيروس كورونا في الإقليم، ومن المقرر أن تتخذ حزمة إجراءات لمنع تفشي الفيروس أكثر.

وبحسب مصدر مطلع، من المقرر أن تصدر خلية الأزمة في إقليم الجزيرة قرارات صارمة في الساعات القادمة.

(كروب/أ ب)

ANHA