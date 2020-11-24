خلية الأزمة في إقليم الفرات تصدر تعميمًا بفك الحظر الكلي مدة 5أيام

وجاء إصدار التعميم الخاص بفك الحظر عن المحال الغذائية فقط، مدة 5 أيام، بعد إعلان الحظر الكلي في الإقليم منذ 15 من الشهر الجاري.

ويبدأ فك الحظر من يوم الخميس المقبل، وينتهي يوم الإثنين.

ويُسمح، خلال فترة فك الحظر التي تستمر 5 أيام فقط، لأصحاب المحال الغذائية، المحال الصناعية، المنظمات الإنسانية ومحطات المحروقات العامة بالفتح، بينما تبقى المؤسسات الأخرى مغلقة بموجب التعميم السابق، وكذلك تُمنع كافة أشكال التجمعات، وتبقى المطاعم، والحدائق، والمقاهي، والكافيتيريات، والنوادي مغلقة طيلة فترة فك الحظر الجزئي.

وبعد انتهاء المدة المحددة من فك الحظر، يعود الحظر الكلي مجددًا مدة 10 أيام، ويبدأ من يوم الثلاثاء في الأول من كانون الأول المقبل، وينتهي يوم الخميس في العاشر من الشهر ذاته.

وقالت خلية الأزمة في التعميم إن "الإحصائيات الرسمية لهيئة الصحة تبيّن أن نسبة الاصابات بالفيروس انخفضت من 111 حالة إيجابية إلى 28 حالة إيجابية، كما انخفضت نسبة الوفيات من 28 حالة وفاة إلى 4 حالات".

وأكدت أن ذلك "يدل على نجاعة الحظر وإسهامه بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس".

وفي الختام، شكرت خلية الأزمة سكان وقاطني إقليم الفرات على التزامهم بالحظر.

(ن ك/ج)

ANHA