خلية الأزمة في الرقة تؤمّن كافة احتياجات الأهالي بعد فرض حظر تجوّل كلي في المدينة

هاجمت خلية تتبع لمرتزقة داعش مركزاً لقوى الأمن الداخلي القسم الغربي في حي الدرعية، أعلنت على أثره، لجنة الداخلية في مجلس الرقة المدني عن فرض حظر تجوّل كلي في مدينة الرقة، وتشكيل خلية أزمة لتأمين كافة احتياجات الأهالي.

وبهذا الخصوص، قال الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد وعضو في خلية الأزمة بمجلس الرقة المدني، رشاد كردو "إن هجوم داعش على مركز الأمن الداخلي لم يكن مفاجئاً لنا؛ لأن دولة الاحتلال التركي تحاول بشتى الوسائل إحياء داعش في المنطقة، وضرب استقرارها".

وأوضح "بعد الهجوم مباشرة، قامت خلية الأزمة والمكونة من كافة اللجان الخدمية "صحة، وخدمات، وأفران" وغيرها، بإعلان حالة الطوارئ وإغلاق المحال التجارية وإعلان فرض حظر للتجوّل؛ حفاظاً على أمن وسلامة أهلنا".

وأكد كردو "عملت لجنة الاقتصاد في مجلس الرقة المدني على تشغيل الأفران في مدينة الرقة، على مدار 24 ساعة؛ لتأمين الخبز للأهالي، وبعض الخدمات الأساسية من مواد تموينية وغيرها، وأيضاً قامت لجنة الصحة بأخذ احتياطاتها على مدار 24 ساعة، ورفعت من جاهزية المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ".

وأضاف "نعمل على تأمين حياة أهلنا وتأمين كافة مستلزماتهم، وكانت الاستجابة كبيرة جداً من قبلهم، حيث قاموا بإغلاق محالهم التجارية والتزموا بمنازلهم، لمساعدة قوى الأمن الداخلي في عملها الأمني".

وفي ختام حديثه، أكد رشاد كردو "أن الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا هي التي ساهمت بشكل كبير في نشاط داعش، وتسعى دولة الاحتلال التركي عبر استهدافها للمنشآت الاقتصادية في المنطقة إلى ضرب الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية بشكل عام".

(خ)

ANHA