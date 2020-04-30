خلية الأزمة بإقليم الجزيرة تدعو المواطنين إلى التقيد بالتعليمات وتصدر قرارات خاصة بالحسكة

أصدرت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة، اليوم بياناً نوهت فيه أنه وبناء على قرارات الإدارة الذاتية يمدد الحظر التجوال لغاية 11 أيار ، مع إصدار عدة بنود جديدة تخص مدينة الحسكة التي سجلت حالتين من الإصابة بفيروس كورونا وهي لزوجين من حي العمران.

وجاء في نص البيان:

"مع استمرار خطر انتشار جائحة كورونا وبعد تأكيد ظهور إصابتين في مدينة الحسكة ووجود حالات اشتباه بها وبناءً على قرارات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رقم /٣٩/ واجتماع خلية الأزمة في إقليم الجزيرة بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠ تقرر ما يلي:

ـ تمديد فترة حظر التجوال المفروض بسبب جائحة كورونا لعشرة أيام بدءاً من صباح يوم السبت في 2 ـ 5 ـ 2020 ولغاية 11ـ 5 ـ 2020 .

ـ يبدأ حظر التجوال من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السادسة صباحاً لليوم التالي وتفتح كافة المحلات والمهن والأسواق من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

ـ تبقى المقاهي والمطاعم والكافتريات ودور العبادة والمدارس والجامعات مغلقة طيلة فترة الحظر.

ـ عزل الأحياء التي ظهرت فيها حالات الإصابة بمدينة الحسكة عزلاً تاماً.

ـ منع الدخول والخروج من وإلى مدينة الحسكة باستثناء سيارات نقل المواد الغذائية والطبية والوقود وصهاريج المياه.

ـ تقوم اللجان والمجالس بتأمين الاحتياجات المعيشية للعوائل الموجودة في أحياء العزل.

ـ الاستمرار في عمليات التعقيم في الأماكن العامة وخاصة في مدينة الحسكة.

ـ إجراء الفحوصات والاختبارات الطبية اللازمة لجميع المشتبهين في الأحياء المعزولة.

ـ ضرورة الالتزام من قبل المواطنين بمبدأ التباعد الاجتماعي وعدم التجمع لأكثر من شخصين في جميع الأماكن تحت طائلة المساءلة.

نهيب بأبناء شعبنا الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الصادرة عن خلية الأزمة وهيئة الصحة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مناطقنا".

(سـ)