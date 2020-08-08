خلية الأزمة بإقليم عفرين تتخذ جملة إجراءات جديدة للوقاية من كورونا

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة الشهباء، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات خلال يوم واحد، إلى عشرين حالة في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

وبالتزامن عقدت خلية الأزمة في إقليم عفرين اليوم اجتماعاً أقرت خلاله جملة إجراءات تتضمن:

إخضاع المنطقة لحجر جزئي لمدة عشرة أيام اعتباراً من 9/8/2020. منع التنقل بين النواحي. تشديد الرقابة على المعابر وضبط حركة المواطنين ودعم الطواقم الطبية الخاصة بها. إيقاف بازارات المواشي. تزويد الآليات التي تعمل بموجب مهمة بالمحروقات.

ودعت خلية الأزمة الأهالي إلى تحمل مسؤولياتهم والتعاون مع الكومينات والمجالس لمواجهة وباء كورونا وتجاوزه بأقل الإصابات.

(م ح/ك)