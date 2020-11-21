خليّة الأزمة تفرض الحظر الكلّي على عدد من مناطق شمال وشرق سوريّا

وأصدرت خلية الأزمة في المجلس التنفيذيّ لشمال وشرق سوريا اليوم القرار رقم /198/ تاريخ 21/11/2020 والقاضي بفرض حظر كلّي لمدّة عشرة أيام على مناطق (الحسكة- قامشلو- الطبقة- الرقة) اعتباراً من يوم الخميس 26 تشرين الثاني الجاري ولغاية 5 كانون الأول القادم.
وجاء في نصّ القرار:
- يفرض حظر كامل في المناطق التالية (الحسكة- قامشلو- الطبقة- الرقة) ولمدة عشرة أيام بدءاً من صباح يوم الخميس الواقع في 26/11/2020 ولغاية 5/12/2020 ضمناً.
- تغلق كافة المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كافة مناطق الإدارة الذاتية خلال فترة الحظر.
- إيقاف حركة الباصات والبولمانات المغادرة والقادمة من وإلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.
- تغلق كافة المؤسّسات والدوائر الرسمية العامة في المناطق المشمولة بالحظر باستثناء الدوائر الخدمية وضمن عدد محدود.
- خلال فترة الحظر يتم تعقيم كافة الأبنية الحكومية وكافة المدارس في مناطق شمال وشرق سوريا.
- تقوم كافة المؤسّسات الإعلامية بإرشاد وتوعية الأخوة المواطنين للأخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية لحين الانتهاء من الوباء.
- يستثنى من هذا الحظر كافة المشافي والأفران، أما الصيدليات فتنظم لها جدول مناوبة من قبل هيئات ولجان الصحة واتحادات الصيادلة.
- تسهيل حركة الأخوة المزارعين وتوزيع المحروقات للأخوة المواطنين.
- على قوى الأمن الداخلي تطبيق إجراءات الحظر وفق القرار.
- يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه.
ANHA