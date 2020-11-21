خليّة الأزمة تفرض الحظر الكلّي على عدد من مناطق شمال وشرق سوريّا

قرّرت خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا فرض حظر كلّي على عدد من مناطق شمال وشرق سوريا لمدّة عشرة أيام، تبدأ اعتباراً من يوم الخميس القادم.
خبر 2020-11-21T17:38:00 مركز الأخبار

وأصدرت خلية الأزمة في المجلس التنفيذيّ لشمال وشرق سوريا اليوم القرار رقم /198/ تاريخ 21/11/2020 والقاضي بفرض حظر كلّي لمدّة عشرة أيام على مناطق (الحسكة- قامشلو- الطبقة- الرقة) اعتباراً من يوم الخميس 26 تشرين الثاني الجاري ولغاية 5 كانون الأول القادم.

وجاء في نصّ القرار:

  1. يفرض حظر كامل في المناطق التالية (الحسكة- قامشلو- الطبقة- الرقة) ولمدة عشرة أيام بدءاً من صباح يوم الخميس الواقع في 26/11/2020 ولغاية 5/12/2020 ضمناً.
  2. تغلق كافة المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كافة مناطق الإدارة الذاتية خلال فترة الحظر.
  3. إيقاف حركة الباصات والبولمانات المغادرة والقادمة من وإلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.
  4. تغلق كافة المؤسّسات والدوائر الرسمية العامة في المناطق المشمولة بالحظر باستثناء الدوائر الخدمية وضمن عدد محدود.
  5. خلال فترة الحظر يتم تعقيم كافة الأبنية الحكومية وكافة المدارس في مناطق شمال وشرق سوريا.
  6. تقوم كافة المؤسّسات الإعلامية بإرشاد وتوعية الأخوة المواطنين للأخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية لحين الانتهاء من الوباء.
  7. يستثنى من هذا الحظر كافة المشافي والأفران، أما الصيدليات فتنظم لها جدول مناوبة من قبل هيئات ولجان الصحة واتحادات الصيادلة.
  8. تسهيل حركة الأخوة المزارعين وتوزيع المحروقات للأخوة المواطنين.
  9. على قوى الأمن الداخلي تطبيق إجراءات الحظر وفق القرار.
  10. يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه.

ANHA


إقرأ أيضاً