خليّة الأزمة تفرض الحظر الكلّي على عدد من مناطق شمال وشرق سوريّا قرّرت خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا فرض حظر كلّي على عدد من مناطق شمال وشرق سوريا لمدّة عشرة أيام، تبدأ اعتباراً من يوم الخميس القادم.