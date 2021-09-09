خلوصي آكار يزور مدينة إعزاز المحتلة ويعقد اجتماعاً سرياً مع قيادات المرتزقة

أفادت مصادر في المناطق المحتلة بزيارة مفاجئة غير معلن عنها لوزير الدفاع التركي "خلوصي آكار" إلى مدينة إعزاز المحتلة صباح اليوم، وسط إجراءات أمينة مشددة من قبل أجهزة الاستخبارات وجيش الاحتلال التركي، بالإضافة إلى تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

وذكرت المصادر أن الزيارة التي قام بها خلوصي آكار استغرقت ساعة ونصف التقى خلالها قيادة مرتزقة ما تسمى "غرفة عمليات العزم" وقيادة المرتزقة في الفيلق الثالث، وذلك قرب معبر باب السلام في مدينة إعزاز، حيث تم توقيف العمل في المعبر إلى حين مغادرة "آكار" المنطقة.

وأكد المصدر أن الاجتماع الذي عقده آكار مع قيادات المرتزقة كان سرياً، ولم يتضح حتى هذه اللحظة سبب الزيارة المفاجئة.

ويذكر أنه في شهر تموز المنصرم زار وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" مقاطعة عفرين المحتلة، بعد التعدي على حرمات مقبرة الشهداء من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الشهر ذاته.

(ف إ)