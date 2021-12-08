خلفاً لميركل.. انتخاب أولاف شولتس مستشاراً لألمانيا

وحصل شولتس (63 عاماً) المدعوم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين، على تأييد 395 نائباً، من أصل 736 في البوندستاغ، على أن يتوجه إلى مقر رئيس الجمهورية الفدرالية فرانك فالتر شتاينماير لتسلم وثيقة تعيينه.

وبعد شهرين ونصف الشهر على الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، أصبح شولتس مستشاراً، وأعاد اليسار الوسط إلى الحكم، وقام النواب بالتصويت له عبر الاقتراع السري.

وبذلك يصبح شولتس تاسع مستشار لألمانيا، بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما تصدّر حزبه الاشتراكي الديمقراطي الانتخابات الأخيرة وتمكن من تحقيق غالبية مريحة قدرها 206 مقاعد، مع شريكيه الجديدين في الائتلاف، الخضر (118 مقعداً) والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي (92 مقعداً)، في حين أنه كان بحاجة إلى 369 صوتاً للفوز بالمستشارية.

(ش ع)