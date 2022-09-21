خلايا داعش تهاجم القوى الأمنية المسؤولة عن حماية مخيم الهول

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، حول الهجوم.

قال فيه: "حصلت قواتنا على معلومات تُفيد بأن خلايا داعش النائمة تخطط للهجوم على قواتنا المسؤولة عن حماية مخيم الهول.

ونتيجة للمعلومات فقد أفشلت قواتنا هذا المخطط واشتبكت مع الخلية التي كانت تجهز نفسها للهجوم، حيث نتج عن الاشتباك مقتل عدد من عناصر داعش وأسر عدد آخر، فيما أن عمليات التمشيط مستمرة في مكان الاشتباك والمناطق المحيطة".

وأكد المركز الإعلامي أنه سيتم نشر كافة التفاصيل بعد انتهاء عملية التمشيط.

يأتي ذلك في أعقاب انتهاء المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة في 25 آب المنصرم، وأعلنت عن انتهائها في 17 أيلول الجاري.

(س ر)