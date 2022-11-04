خلال زيارة للوفد الأوربي: تعدد القوة الإقليمية والعالمية يزيد من عرقلة حل الأزمة في سوريا

التقى اليوم الأربعاء وفد من البرلمان الأوروبي بوفد من دائرة مهجري سري كانيه، للمناقشة حول ما تشهده المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

وضم الوفد كل من النائبة عن حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوربي، كاترين لانجينسيبين، ومساعدها فردي ناندور، ووفد من لجنة مهجري سري كانيه المؤلف من "اناهيتا سينو، جوان سينو ومحمد صالح عطية".

ودار النقاش حول ما يدور في المناطق المحتلة من انتهاكات وخرق للاتفاقيات والقوانيين الدولية من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، كما طالب عضو لجنة مهجري سري كانية، جوان سينو، من وفد البرلمان الأوربي بالتدخل العاجل واتخاذ مواقف صارمة حيال تلك الانتهاكات ومساعدة السكان الذين يقمعون في "ظل الاستبداد والإرهاب التي تقوم به تركيا".

وأضاف سينو "أرسلنا العديد من التقارير والوثائق التي تؤكد وتوثق الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها تركيا في المناطق المحتلة، للمنظمات الحقوقية والعالمية والإنسانية، الا اننا لم نجد اذان صاغية، للاستماع لقضيتنا".

من جانبها عاهدت النائبة عن حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي، كاترين لانجينسيبين، بإيصال رسالة أهالي شمال وشرق سوريا، والمهجرين من منازلهم قسراً، الى البرلمان الأوروبي ومناقشة تلك القضايا، وأضافت "إن تعدد القوة الإقليمية والعالمية يعيق حل الأزمة السورية وتفاقمها".

وكان وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة ممثل كتلة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، أندرياس شيدر، وممثل كتلة حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، فرانسوا الفونسي، زار مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، في الـ 31 من الشهر المنصرم.

(ك.آ/ك)

ANHA