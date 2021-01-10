خلال يومين...الطائرات الحربية الروسية تنفذ أكثر من 170 غارة جوية

تواصل الطائرات الروسية على مدار يومين متواصلين تنفيذ غارات جوية لمناطق في البادية السورية في كل من منطقة إثريا وريف حماة الشرقي، إضافةٍ إلى باديتي الرصافة بريف الرقة والسخنة بريف حمص الشرقي.

وبذلك، يرتفع عدد الضربات الجوية في الـ 72 ساعة الفائتة إلى أكثر من 170 غارة جوية.

ويأتي التصعيد الأخير، بالتزامن مع استمرار المعارك بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة داعش، فيما يواصل مرتزقة داعش تنفيذ كمائن وعمليات خاطفة على مواقع ونقاط قوات حكومة دمشق، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وفي السياق ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مرتزقة داعش انسحبت من مواقع كانت تسيطر عليها قوات حكومة دمشق، بعد اشتباكات مع الأخيرة في منطقتي الشاكوزية والرهجان.

وفي الـ 48 ساعة الفائتة، أدى القصف والاشتباكات المتبادلة بين قوات حكومة دمشق، وبإسناد من الطائرات الحربية الروسية وبين مرتزقة داعش إلى مقتل 12 مرتزقًا، فيما قتل 19 عنصرًا من قوات الحكومة في الهجمات ذاتها، بينما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، وفقًا للمرصد السوري.

(ي م)