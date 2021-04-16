خلال يومين.. نحو 100 قتيل في المعارك المشتعلة في اليمن

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس إن المواجهات التي وقعت بين الطرفين في جبهات مختلفة في مأرب الأربعاء، والخميس أدت إلى مقتل 36 مقاتلًا من القوات الموالية للسلطة و60 مقاتلًا في صفوف الحوثيين.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية الجمعة، أن الحوثيين يواصلون هجماتهم على مواقع تابعة للقوات الحكومية.

وبحسب المصادر، فإن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية تنفذ غارات على مواقع الحوثيين بشكل متواصل.

وذكر مسؤول عسكري أن الحوثيين "ما زالوا يتقدمون ببطء نحو مأرب، لكنهم باتوا يمثلون تهديدًا حقيقيًّا خصوصًا من جبهة الكسارة والمشجح شمال غرب المدينة".

وأسفر النزاع في اليمن منذ 2014 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بحسب منظمات دولية، بينما بات ما يقرب من 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليونًا يعتمدون على المساعدات في إطار أكبر أزمة انسانية على مستوى العالم.

(ش ع)