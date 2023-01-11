خلال يومين.. مقتل وجرح نحو 30 من قوات دمشق ومرتزقة  هيئة تحرير الشام

نفذ مرتزقة لواء "أبو بكر الصديق" التابع لهيئة تحرير الشام اليوم هجوماً، استهدف مواقع لقوات دمشق على تلة في قرية كوكبة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين تلاها استهدافات متبادلة بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة وسط معلومات مؤكدة عن وقوع سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات دمشق.

وأشار المرصد السوري إلى أنه تأكد مقتل 3 على الأقل وإصابة 4 آخرين من قوات دمشق كحصيلة أولية، بالإضافة لإصابة ما لا يقل عن 4 من مرتزقة تحرير الشام بجراح متفاوتة.

وفي السياق، قصفت قوات دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة قرية فليفل بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وجود قتلى.

وكان المرصد السوري، وثق أمس، مقتل 3 من مرتزقة هيئة تحرير الشام و5 من قوات دمشق بالإضافة لسقوط 10 جرحى بين الطرفين، وذلك على خلفية هجوم لمرتزقة تحرير الشام على مواقع لقوات دمشق ضمن محور بسرطون بريف حلب الغربي.

وبذلك، يرتفع إلى 29 تعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا بهجومين منفصلين لمرتزقة هيئة تحرير الشام على مواقع قوات دمشق والمسلحين الموالين لها بريفي حلب وإدلب خلال أقل من 24 ساعة.

(م ش)