خلال يومين.. مقتل 14 داعشياً جراء ضربات جوية روسية على البادية

وتواصل المقاتلات الروسية قصف مواقع يتحصن بها مرتزقة داعش في البادية السورية، حيث ارتفع إلى نحو 55 تعداد الضربات الجوية الروسية التي طالت مواقع داعش في بادية الرصافة جنوبي الرقة، ومواقع في جبل البشري في البادية السورية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعد مقتل 14 مرتزقاً من داعش، جراء الاشتباكات والغارات الجوية الروسية على النقاط التي تقدم إليها داعش يوم أمس الأول، في بادية الرصافة قبل أن تتمكن قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من استعادة النقاط التي انسحب منها في منطقة الرصافة في ريف الرقة، بعد أقل من 24 ساعة من القتال والتصدي لهجمات مرتزقة داعش على سلسلة من النقاط التابعة لقوات حكومة دمشق في محيط مدينة الرصافة.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس، إلى أن مرتزقة داعش يواصلون هجومهم العنيف على مواقع قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في منطقة الرصافة ضمن بادية الرقة الجنوبية الغربية، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1578 قتيلاً من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل.

بالإضافة لـ 153 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لداعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما قتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات داعش، فيما وثق المرصد مقتل 1081 من مرتزقة داعش، خلال الفترة ذاتها.

في حين ارتفعت عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية منذ الأول من تشرين الأول إلى 380، استهدفت كل من محيط أثريا والرصافة وأماكن أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، ومنطقة السخنة وريف تدمر ومناطق أخرى في بادية حمص الشرقية، بالإضافة لمواقع في بادية دير الزور.

(ل د)