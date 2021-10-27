خلال يوم واحد.. الاحتلال التركي يرسل تعزيزات ضخمة إلى جبل الزاوية وريف إدلب الغربي

ودخلت مساء أمس الثلاثاء، أكثر من 200 آلية عسكرية للاحتلال التركي إلى سوريا من معبر خربة الجوز في ريف إدلب الغربي على دفعتين في أقل من ساعة، حيث دخلت 100 آلية في كل دفعة وانتشرتا في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية في ريف إدلب.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الرتلين ضما مواد لوجستية وعسكرية.

ومع تجدد استقدام الاحتلال التركي للتعزيزات العسكرية، يرتفع إلى أكثر من 555 عدد الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات، التي دخلت إلى المنطقة المسماة "خفض التصعيد" عقب التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا أواخر أيلول الفائت 2021، بما يخص إدلب ومخاوف تركيا من عملية عسكرية مفاجئة لروسيا وحكومة دمشق على إدلب.

(د ع)