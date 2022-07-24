خلال واجب عزاء الشهداء: حان الوقت لننتفض بوجه المحتلين ونحرر مناطقنا

أقام مجلس عوائل الشهداء مراسم العزاء أمام منزل الشهيدة أمارا بمدينة كوباني.

توافد المئات من أهالي مقاطعة كوباني منذ ساعات الصباح، إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية، وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات لأداء واجب العزاء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، محمد شاهين كلمة أكد أن "الشهداء مضوا على طريق الحرية، وأصبحوا شعلة تنير دربنا المظلم، وشرف عظيم لنا أن نحيا على هذه الأرض الطاهرة التي تحررت بدماء الشهداء".

وأضاف: "لن نستطيع أن نوفي لشهدائنا حقهم، إلا بالمضي على خطاهم، ونعاهدهم من هذه اللحظة بالانتقام لهم، وحان الوقت لننتفض بوجه المحتلين ونعيد لهذه الأرض روحها ونحرر مناطقنا".

بدورها، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران، لطفية سليمان: "فقدنا فلذة أخرى من أكبادنا، ولكن بنفس الوقت يعترينا شعور بالأمل أننا اقتربنا من كسر القيود".

وأشارت: "أبناؤنا في جبال كردستان يقودون معارك مصيرية يقارعون الآلة الغاشمة لدولة الاحتلال التركي التي تقصفهم بالسلاح الكيماوي، وتلك المقاومة التي يخوضها أبناؤنا ليست لأجل مصالحهم بل من أجل حريتنا، فكسروا آمال وطموحات دولة الاحتلال في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية في باشور وشمال شرق سوريا".

وتساءلت لطفية لماذا السلاح الكيمياوي ممنوع استخدامه في كل العالم، ولكنه مسموح استخدامه ضد الكرد من قبل دولة الاحتلال التركي؟.

هذا وستستمر مراسم العزاء حتى نهاية اليوم بمشاركة كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والمجالس والكومينات في مقاطعة كوباني.

(ن ك/د)

ANHA