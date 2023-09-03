خلال تظاهرة: من تدرب على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لن يُهزم  

وخرج المئات من الأهالي إلى جانب الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية، في تظاهرة نظمها المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، تنديداً بالعقوبات الانضباطية المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتأكيداً على دوام المقاومة حتى تحقيق حريته الجسدية.

وتجمع المتظاهرون أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، حاملين الأعلام وصور القائد عبد الله أوجلان ولافتة كتب عليها ""بالإرادة والمقاومة سنفشل المؤامرة على القائد آبو".

وجابت التظاهرة شوارع الحي الرئيسة وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"، "تحيا مقاومة القائد"، "تحيا مقاومة قسد"، وصولاً إلى ساحة الشهيدة دستينا الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

بدأت التظاهرة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها ألقى الشيخ علي الحسن عضو لجنة وجهاء العشائر كلمة، أشار فيها إلى المؤامرة المحاكة ضد القائد عبد الله أوجلان، وقال: "بالإرادة والمقاومة سنفشل هذه المؤامرة المحاكة ضده".

نوه علي إلى أن المؤامرة وما يجري في منطقة دير الزور مرتبطان ببعضهما، وقال: "الذين حاولوا بث الفتن بين عشائر دير الزور وقوات سوريا الديمقراطية، كالنظام السوري وميليشيات إيران والخلايا النائمة لتنظيم داعش إلى جانب المرتزقة المدعومين من قبل دولة الاحتلال التركي، مخططاتهم فاشلة".

ووصف علي الأطراف المعادية والمحرضة للعشائر ضد قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور بالأغبياء وقال: "خسئوا أن يفرقوا بين العشائر والقوات العسكرية، لأن قوات سوريا الديمقراطية هم أبناء العشائر، ومتدربون على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وعن أسباب بث الفتن في مناطق شمال وشرق سوريا قال علي: "لأن تلك المناطق تبنت فكر القائد وطبقت مشروع الأمة الديمقراطية وشكلت الإدارة الذاتية وأوضاعها الاقتصادية مقبولة على خلاف باقي المناطق السورية، لذا تعمدوا نشر الفتن للقضاء على هذه المكاسب".

أما عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي فالنتينا عبد فاستنكرت ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان وقالت: "منذ أكثر من عامين ودولة الاحتلال التركي تشدد العزلة على القائد وتفرض عليه عقوبات انضباطية ونحن نرفض هذه المعاملة بحق قائدنا".

أشارت فالنتينا إلى مساعي دولة الاحتلال التركي من وراء تشديد العزلة وقالت: "يريد المحتل التركي من خلال منع لقاء القائد بمحاميه وذويه، فصله عن الشعب ولحماية نظامه الرأسمالي الذي يحاربه القائد".

وانتهت التظاهرة بترديد شعار "لا حياة بدون القائد".

(ن ش/سـ)