خلال تظاهرة... شبيبة قامشلو تندد بالاحتلال التركي وتحي مقاومة الكريلا

انطلقت التظاهرة من أمام مدرسة الزهراء بحي قدروبك، بمشاركة العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وسط ترديد الهتافات التي تحي القائد عبدالله أوجلان وتحيي مقاومة الكريلا، كما رفع المشاركون أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية.

ولدى وصولهم إلى دوار الزيتونية بمدينة قامشلو وقف المتظاهرين دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً على أرواح الشهداء ومن ثم تم قرأ البيان الذي أصدرته الشبيبة بهذا الصدد من قبل عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية جيان هساري.

البيان أشار بداية إلى هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، ومقاومة مقاتلي الكريلا ضد الهجمات.

وتابع البيان: "الاحتلال التركي بكافة هجماته اللاأخلاقية وجرائمه لا يمكنه كسر إرادة الشعب ".

وأضاف البيان: "نحن كحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مدينة قامشلو نقول تعالوا إلى حرب الحرية ضد المحتلين والخونة".

وأكدت الشبيبة في بيانها الالتزام بنهج المقامة لمواجهة هجمات الاحتلال حتى النهاية.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة الكريلا.

(كروب/ك)

ANHA