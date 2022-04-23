خلال تظاهرة شبيبة كركي لكي تعلن مساندتها لقوات الكريلا

وخرج العشرات من الشباب في ناحية كركي لكي، اليوم في مظاهرة للتنديد بتبعية الحزب الديمقراطي الكردستاني وهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وانطلقت التظاهرة من ساحة الشهيد خبات ديرك، وجابت الشارع الرئيسي للناحية وسط هتافات وشعارات الشبيبة التي تحي مقاومة الكريلا، وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتجمع المتظاهرون وسط الناحية، حيث ألقى عضو الشبيبة الثورية السورية في كركي لكي عبد العزيز منهل كلمة قال فيها" تتعرض مناطق الدفاع المشروع لهجمات واسعة من قبل جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني في محاولة للقضاء على إرادة الشعب الكردي ".

وأضاف "إن قوات الكريلا تبدي مقاومة تاريخية ضد هجمات الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني وستفشل كافة مخططات الاحتلال على مناطقنا".

واختتم عبدالعزيز منهل كلمته بالقول: "ندين ونستنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وهجومه على قوات الكريلا، ونحن كشبيبة اثورية نعلن مساندتنا لقوات الكريلا حتى تحقيق النصر".

(ك-ع/ك)

ANHA