خلال تظاهرة منددة بقطع المياه... مطالب بفتح تحقيق دولي

تنديدًا بقطع المياه عن مدينة الحسكة وقراها من قبل الاحتلال التركي، خرج المئات من الطلبة والمعلمين في تظاهرة مطالبين بفتح تحقيق دولي حول قطع المياه عن أكثر من مليون إنسان بالمدينة.

التظاهرة نُظمت من قبل الإدارة العامة للمدارس في مدينة الحسكة تحت شعار "حتى إن متنا عطشًا لن تقتلوا إرادتنا"، وانطلقت من دوار مرشو وسط المدينة.

جابت التظاهرة العديد من الشوارع الرئيسة في المدينة وسط ترديد الشعارات التي تندد بقطع المياه، وحمل لافتات كتب عليها "الماء هو الحياة، اغيثوا الحسكة، الحسكة تختنق، لا للعطش، الحسكة تموت".

وعند الوصول إلى دوار الإطفائية في حي تل حجر نقطة انتهاء التظاهرة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في المجمع التربوي في الحسكة، محمد الأحمد وقال "مارس الاحتلال التركي ضد شعوب شمال وشرق سوريا أقسى أنواع الإرهاب من قتل، تشريد واحتلال، بالإضافة إلى قطع المياه عن مدينة الحسكة الآهلة بالسكان بحجج وذرائع واهية ولعدة مرات".

وأضاف الأحمد "مدينة الحسكة يوجد فيها أكثر من مليون إنسان، وتعاني منذ بداية الاحتلال التركي على سري كانيه وحتى الآن من نقص المياه وقطعه من وقت لآخر".

وطالب الإداري في المجمع التربوي، المنظمات الإنسانية والدولية بفتح تحقيق دولي حول قطع المياه من قبل الاحتلال التركي وتقديم الجناة للمحاكم الدولية.

ومن جانبه قال الرئيس المشترك للإدارة العامة لمدراس مقاطعة الحسكة، آزاد محمود "يستمر الاحتلال التركي بقطع المياه عن أهالي مدينة الحسكة وقراها منذ أكثر من 20 يومًا من محطة علوك الواقعة شرق سري كانيه، والغاية منها كسر إرادة أهلنا".

وشدد محمود، أنه مهما حصل، وقطع الاحتلال التركي المياه عن المدينة "فلن تنكسر إرادة شعبنا الذي دفع أغلى الأثمان في سبيل حرية وكرامة مجتمعه".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة أهالي الحسكة وتندد بالاحتلال التركي وقطعه للمياه.

(كروب/هـ ن)

ANHA