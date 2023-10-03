خلال تظاهرة في الدرباسية: سنصعد النضال حتى تحقيق حرية القائد أوجلان

شارك العشرات من شبيبة وأهالي ناحية الدرباسية وأعضاء المؤسسات المدنية والمجالس مساء اليوم، في مظاهرة بالمشاعل نظمها اتحاد المرأة الشابة في ناحية الدرباسية, نددوا من خلالها بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان مع اقتراب الذكرى السنوية لبدايتها في الـ9 من تشرين الأول, وذلك في بلدة تل كرم التابعة لناحية الدرباسية.

حيث تجمع المتظاهرون في الطريق الواصل لبلدة تل كرم متجهين نحو مركز البلدة، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد" " عاش القائد اَبو".

لدى الوصول وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم قرئ بيان إلى الرأي العام من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة في ناحية الدرباسية فرح حسن.

وندد البيان بالمؤامرة الدولية والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان حيث يمنع القائد من التواصل مع ذويه ومحاميه.

وأضاف البيان: " تفرض دولة الاحتلال التركي العزلة على القائد عبد الله أوجلان خوفاً من انتشار أفكاره المنادية بالديمقراطية وأخوة الشعوب في الشرق الأوسط لكن مقاومة القائد أفشلت مخططاتهم "

وأكدت فرح حسن في ختام البيان: " نناشد الشبيبة في كردستان لتصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد.

(ج ع/سـ)