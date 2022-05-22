خلال تظاهرة... فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا يندد بهجمات الاحتلال التركي

وشارك في التظاهرة ممثلون عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية, والآلاف من الأهالي. ورفع المتظاهرون يافطات كتب عليها "تسقط خيانة عائلة برزاني", "بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة", وصور القائد عبدالله أوجلان وصور شهداء مقاومة الكرامة.

انطلقت التظاهرة من أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن بترديد شعارات "تحيا مقاومة الكريلا", "لا للاحتلال التركي" وتوجهوا إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة قامشلو. بعد وصولهم وقف المتظاهرون دقيقة صمت, ثم أدلى فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا ببيان إلى الرأي العام, قرئ أمام مقر الأمم المتحدة من قبل الإداري في فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا كمال روجهلات.

وجاء في البيان: ""ندعو المجتمع الدولي والإنسانية لاتخاذ موقف ضد إرهاب الدولة التركية ضد شعوب الشرق الأوسط بكل الأساليب الإرهابية في شخص الشعب الكردي، ومحاولة الإبادة الجماعية على الشعب الكردي. وكذلك العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان على مدى 23 عاماً".

ودعا البيان "مجلس الأمن، ولجنة مناهضة التعذيب الأوربية (CPT)، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) إلى إنهاء تعاونهم وصمتهم واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الفظائع والمذابح".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تندد بالاحتلال التركي وتحيي المقاومة.

(ا. ي)

ANHA