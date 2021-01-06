خلال تظاهرة الرقة: علينا دعم ومساندة قسد في تصديها لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته

بدعوة من الحزب، خرج اليوم الأربعاء، المئات من أهالي الرقة وريفها، في تظاهرة ببلدة تشرين التابعة لريف الرقة الشمالي، شارك فيها ممثلو المؤسسات المدنية.

وانطلقت التظاهرة من أمام مجلس الشعب في البلدة، لتجوب الشوارع الرئيسة فيها، رفع خلالها المتظاهرون أعلام ورموز حزب سوريا المستقبل، ولافتات كتب عليها: "دحر القوات التركية وبناء سوريا تعددية لا مركزية ديمقراطية، لا للاحتلال التركي على المنطقة".

وتوقف المتظاهرون عند مدخل بلدة تشرين، وهناك وقفوا دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم ألقيت عدة كلمات، منها؛ كلمة حزب سورية المستقبل ألقاها الإداري أدهم السلوم، وكلمة عوائل الشهداء ألقتها الإدارية مها الحسين، وكلمة باسم مجلس شعب تشرين ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس ريهام محمد.

وتطرقت جميع الكلمات إلى ضرورة دعم قوات سورية الديمقراطية في الدفاع عن الأرضي السورية ودحر الاحتلال التركي منها، ونوهت إلى مساعي تركيا في إفشال مشروع الأمة الديمقراطية، الذي يجمع مختلف شعوب ومكونات المنطقة.

وقال المتكلمون: "اليوم نقف هنا لنؤكد للعالم أجمع أننا سندافع عن مشروعنا وعن أرضنا وسنقف في وجه كل محتل"، وأعربوا عن رفضهم احتلال أراضي شمال وشرق سوريا، مؤكدين وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وشددوا على أهمية الحوار السوري وحل الأزمة السورية من خلال الحوار، وبناء نظام تعددي ولامركزي في سوريا.

(أع/ س ر)

ANHA