خلال تظاهرة أهالي حلب يدعون إلى تصعيد النضال ضد هجمات الاحتلال التركي

خرج المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بطليعة الشبيبة الثورية السورية في تظاهرة للتنديد بالهجمات التركية على شمال وشرقي سوريا، والتأكيد على وجوب تصعيد النضال.
خبر 2021-08-27T22:18:00 حلب

نظمت اليوم حركة الشبيبة الثورية السورية بالتنسيق مع المجلس العام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية تظاهرة شارك فيها المئات من الأهالي.

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وانطلقت التظاهرة من أمام مركز الشبيبة الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، باتجاه شارع 15 مع تريد الهتافات التي تحي مقاومة مقاتلي قسد بوجه الاعتداءات التركية. وتجمع المتظاهرون في دوار الشهيدة كولة سلمو، وبعد الوقوف دقيقة ألقى كل من الإداري في مجلس حي روبار قامشلو عيسى مصطفى، وعضوة حركة المرأة الشابة مايا وقاص كلمات أثنت على "مقاومة ونضال مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في خنادق القتال ضد جحافل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته".

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كما شددت الكلمات على ضرورة تصعيد النضال ضد هجمات الاحتلال التركي. وعاهدت بالسير على خطى الشهداء "حتى تحقيق الانتصار على الفاشية".

(م ع/ك)


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