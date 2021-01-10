خلال تظاهرة.. أهالي الرقة يستنكرون هجمات الاحتلال التركي على عين عيسى

وتجمع المئات من أهالي ريف الرقة الجنوبي عند مدخل بلدة رطلة، بالإضافة إلى عدد من شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة وأعضاء المؤسسات المدنية للمشاركة بالتظاهرة التي استنكروا من خلالها هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

وتوجه المتظاهرون صوب مركز حزب سوريا المستقبل بخط الشامية وسط بلدة رطلة وهم يرددون شعارات تحيي صمود أهالي ناحية عين عيسى وتؤكد وقوفهم وتضامنهم مع أهالي عين عيسى.

وعند وصول المتظاهرين بدأ برنامج التظاهرة بالوقوف دقيقة صمت تلاها العديد من الكلمات منها كلمة باسم حزب سوريا المستقبل ألقتها رئيسة ناحية خط الشامية (الريف الجنوبي) وكلمة باسم شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة ألقاها الشيخ محمد تركي السوعان.

الكلمات استنكرت بمجملها هجمات الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى و "الصمت الدولي بشكل عام وموقف الضامن الروسي المخجل جراء ما يحدث في عين عيسى".

واستنكرت الكلمات جرائم الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا بحق شعوب المنطقة ومنها مقتل الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، والتغيير الديموغرافي الذي تعمل عليه تركيا في المناطق المحتلة.

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تندد وتستنكر الهجمات على ناحية عين عيسى وأخرى تحيي مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية على خطوط الجبهات في عين عيسى.

(خ ج/)

ANHA