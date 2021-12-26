خلال ثلاث سنوات.. إسرائيل تستهدف عشرات المواقع لحزب الله في سوريا

بحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذه الأهداف شملت مخازن أسلحة، وفق ما نقلته شبكة العربية عن موقع "واللا" الإسرائيلي.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن حزب الله كان يستعد لشن هجمات على إسرائيل انطلاقاً من هضبة الجولان بأسلحة تصله من إيران بحراً وبعضها يصل براً وجواً وتمرر عبر قوافل إلى هضبة الجولان السورية.

وأوضحت مصادر رفيعة أن حزب الله لم يرد على الهجمات في سوريا، ما زاد من صعوبة العمليات اللوجستية وأنشطته لإقامة مواطئ قدم ونقل أسلحة وذخائر وتثبيت بنية تحتية من أجل التمركز في جنوب هضبة الجولان والمثلث الحدودي مع الأردن.

وفي بعض الأماكن، تمكن ناشطون في حزب الله من نصب مخازن أسلحة هاجمها ودمرها سلاح الجو الإسرائيلي، بحسب تقارير خارجية.

وتزامناً، نقل موقع "إيران انترناشونال" عن مصدر إسرائيلي القول، إن إيران تعتزم جعل ضربات الطائرات المسيّرة مركز أنشطتها في المنطقة في المستقبل القريب.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية في سوريا تسببت في مشاكل خطيرة لشحن هذه الأسلحة.

(ل د)