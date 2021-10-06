خلال سلسلة من المظاهرات.. الشبيبة الثورية تطالب PDK بالعدول عن خط الخيانة

وخرج العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في مظاهرات منددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومشاركته في هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان، إضافة إلى استهدافه لمقاتلي قوات الدفاع الشعبي، وذلك في كل من بلدتي كرباوي والتنورية، وحيي قدوربك والكورنيش بمدينة قامشلو.

ففي بلدة كرباوي خرج العشرات من الشبيبة والأهالي من وسط البلدة صوب المجلس، رافعين أعلام حركة الشبيبة الثورية وحزب العمال الكردستاني وصور القائد عبدالله أوجلان، ومرددين الهتافات التي تحيي مقاومة الكريلا وتدين خيانة الديمقراطي الكردستاني.

أما في حيي قدوربك والكورنيش، فقد خرج العشرات من أهالي الحيين والشبيبة الثورية من أمام مركز قوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة، واتجهوا صوب شارع المحطة القديمة مرددين هتافات" لا للخيانة"،" قوات الكريلا قوات حماية الكرد"، "على الديمقراطي الكردستاني الانسحاب من خيانته"، ورافعين أعلام الشبيبة الثورية وصور القائد أوجلان.

وفي نهاية المظاهرات تم قراءة بيان باسم حركة الشبيبة الثورية في مدينة قامشلو.

وأوضح البيان: "منذ ستة أشهر يشن جيش الفاشية التركية هجماته الوحشية على باشور كردستان مستخدماً فيها كافة الأسلحة المحرمة دوليًا، ومع الأسف الحزب الديمقراطي الكردستاني يشارك في هذه الهجمات".

وأكد البيان أنهم كالشبيبة الثورية يساندون ويدعمون مقاومة قوات الكريلا التاريخية ضد الفاشية التركية، وتابع: "تركيا تسعى إلى تحقيق أهداف المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان في الهجمات على مقاتلي قوات الدفاع الشعبي وذلك عن طريق الديمقراطي الكردستاني، لذلك نحن كالشبيبة الثورية نناشد كافة الشبان الكرد في كردستان للوقوف أمام خيانة الديمقراطي الكردستاني".

هذا، وفي كمين نصبته قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني استشهد 5 مقاتلين ومقاتلات من قوات الكريلا في منطقة خليفان في جنوب كردستان كما أصيب مقاتل من الكريلا ووقع في أيدي قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

( كروب/ل)