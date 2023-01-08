خلال سلسلة من الفعاليات.. أهالي إقليم الفرات يستذكرون شهداء مجزرة باريس الأولى

وبدأت سلسلة الفعاليات بعرض سنفزيون خاص في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني عن الشهيدة المناضلة ساكينة التي استشهدت مع رفيقتيها الشهيدتين ليلى شايلمز، وفيدان دوغان في العاصمة الفرنسية باريس عام 2013.

وحضر عرض فعالية السنفزيون الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، أهالي إقليم الفرات، وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات، وانتهى العرض على وقع شعار " Jin jiyan azadi".

من جانبها، استذكرت حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات شهيدات مجزرة باريس الأولى ببيان قرأته الإدارية في حركة الهلال الذهبي بإقليم الفرات ميرخان إسماعيل في حديقة القائد عبد الله أوجلان على ضفاف نهر الفرات قرب جسر قره قوزاغ.

وقالت حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات في بيانها إن "المناضلات الثلاثة كن ثوريات، وكسرن حدود الخوف وكان لهن دور كبير في خروج المرأة للنور، وهذا ما أرهب دولة الاحتلال فاغتالتهن عبر عملائها".

وأشار البيان "بوحشية تم اغتيال المناضلات، وكانت هذه رسالة من دولة الاحتلال لكل مناضلة ثائرة بأنها عرضة للاغتيال في أي لحظة".

وانتهت الفعالية بإيقاد الشموع وإلقاء الزهور في نهر الفرات تمجيداً للشهداء.

(ف)

ANHA