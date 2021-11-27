خلال سلسلة احتفاليات مئات الأهالي يؤكدون التزامهم بنهج المقاومة

احتفل المئات من مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء في نواحي وقرى الشهباء بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني.

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية في مخيم العودة بقرية الزيارة في ناحية شيراوا قدم فيها عدد من الفرق الفنية عروضاً غنائية وعروضاً للرقص الفلكلوري وسط عقد حلقات الدبكة.

كما أقيمت احتفالية في مخيم سردم في قرية تل سوسن بناحية الأحداث، شارك فيها المئات من الأهالي، وشاركت فيها عدة فرق غنائية وفرق الرقص الفلكلوري.

كما نظم أهالي مخيم برخدان بناحية فافين، وأهالي ناحية أحرص، احتفاليات شارك فيها المئات من الأهالي.

الدرباسية

احتفل، اليوم، المئات من أهالي ناحية الدرباسية بالذكرى الـ44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، تحت شعار "بروح الشعوب المقاومة نبارك ذكرى تأسيس PKK الـ44 على كافة الشعوب "، وذلك في ملعب الناحية.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ومن ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار أيلم محمد كلمة باركت فيها ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني على القائد عبدالله أوجلان وعوائل الشهداء والمقاتلين في الجبهات.

وقالت:" إن الدول الرأسمالية والقومية طمست إرادة الشعوب الحرة التي تطالب بحقوقها في سبيل تحقيق مصالحها، بالمقابل كان رد الشعوب الثورية الانتفاضة في وجه هذه القوى".

وأكدت أيلم أن على شعوب المنطقة رفع وتيرة النضال والمقاومة لتحرير جميع الأراضي وتحرير القائد عبدالله أوجلان.

واختتم الحفل بتقديم عروض مسرحية وغنائية وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور.

دمشق

احتفل المئات من أهالي حي زور آفا في العاصمة السورية دمشق بالذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها عرض سنفزيون بصوت القائد عبدالله أوجلان يتحدث عن هذا اليوم الذي هو بمثابة ولادة جديدة للشعب الكردي.

كما ألقت نجاح كلو كلمة باسم عوائل الشهداء هنأت فيها القائد عبدالله أوجلان بهذه المناسبة كما هنأت عوائل الشهداء وجميع المقاتلين.

تلتها كلمة عضو حزب الاتحاد الديمقراطي مظلوم يوسف رحب فيها بالحضور وقال: "من أجل الخلاص من العبودية والظلم والاستبداد يجب علينا ألا ننسى هذا اليوم يوم الـ ٢٧ من تشرين الثاني يوم ولادة الحرية والديمقراطية يوم تأسيس حزب العمال الكردستاني" ، كما جدد مظلوم يوسف العهد على مواصلة النضال في سبيل تحرير القائد عبدالله أوجلان والسير على خطا شهداء ومناضلي الحرية.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية ودبكات شعبية قدمتها فرقة الشهيد سرحد وسط عقد حلقات الدبكة.

(ف إ)

ANHA