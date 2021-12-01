خلال شهر تشرين الثاني.. مقتل 245 شخصًا من ضمنهم 116 مدنيًّا في سوريا

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 245 شخصًا خلال شهر تشرين الثاني من العام 2021، من ضمنهم 116 مدنيًّا، بينهم 23 طفل دون سن الثامنة عشرة، و16 مواطنة فوق سن الـ 18.

ووفق المرصد، إن نزيف الدماء لا يزال مستمرًّا على الأرض السورية، ولا يزال القتل والاقتتال مستمرين دونما سلام، ولم تكن هدن وقف إطلاق النار إلا استراحة محارب بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية، فكان بعض الأطراف رابحًا وبعضها الآخر خاسرًا للنفوذ والسيطرة.

ودعا المرصد الأطراف الدولية مجددًا إلى العمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري.

(ش ع)