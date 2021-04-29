خلال شهر رمضان.. افتتاح ثلاثة مطابخ إغاثية للعوائل المحتاجة في الرقة

في خطوة تبعث على التكافل الاجتماعي، ساهم عدد من أهالي الرقة المقتدرين ماديًا، بافتتاح مشروع إفطار صائم، مع حلول شهر رمضان المبارك.

المشروع عبارة عن ثلاثة مطابخ إغاثية باسم (مطبخ النور الإغاثي – مطبخ باب بغداد –مطبخ الفردوس) تقدم وجبات الطعام بشكل يومي ومجاني لـ 300 أسرة.

سُميت هذه المطابخ نسبة إلى المواقع الموجودة فيها، مثل مطبخ باب بغداد الذي يقع في ناحية باب بغداد، ومطبخ النور يقع في حي النور، أما مطبخ الفردوس فيقع في حي الفردوس.

وافتتحت هذه المطابخ بمبادرة وجهود ذاتية من قبل أهالي المدينة، للعام الثاني، وتقدم الوجبات طيلة شهر رمضان المبارك لمن لا معيل لهم، وخاصة النساء الأرامل والمطلقات، فيما تتم آلية التوزيع عن طريق بطاقات شخصية بحسب إحصاء عدد العوائل، من الساعة الـ1 ظهراً إلى الساعة الـ5 مساءً.

ويعمل في كل مطبخ 15 متطوعة، تكون مهمتهن الإشراف على المطبخ دون تقاضيهن أي مبالغ مالية، ويباشرن العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى 12 ظهراً، وتكون الأولوية للفقراء والنساء الأرامل.

وعن آلية عمل مطبخ النور قالت المتطوعة زكية محمد السالم "نسعى بكامل طاقتنا لإطعام كل طفل يتيم ومساعدة كل امرأة لا معيل لها"، ولفتت بأنهم يقومون بتوزيع المساعدات بشكل يومي ويقومون بطبخ مقادير كثيرة لتوزيعها على الأسر المحتاجة في شهر رمضان المبارك.



من جانبها قالت المتطوعة في مطبخ الفردوس الإغاثي هند حسين العقلة: "قمنا بافتتاح مطبخ الفردوس قبل عامين كتجربة أولى وتكللت التجربة بالنجاح وصار المطبخ يكبر يوماً بعد يوم، وازداد عدد المساهمين في هذا المشروع"، وأضافت: "سنبقى نقدّم المزيد من هذه المساعدات".

(ر ع/ س ر)

ANHA