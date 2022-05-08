خلال شهر نيسان.. الاحتلال ومرتزقته يختطفون 44 مواطناً ويقطعون أكثر من500 شجرة

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في سياسة التغيير الديمغرافي في مقاطعة عفرين المحتلة، فإلى جانب بناء المستوطنات بأموال خليجية وتهجير الأهالي المتبقين، يمارس الاحتلال عبر مرتزقته أبشع أنواع الجرائم بحق الإنسانية والطبيعة.

ففي ناحية شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، أقدمت الاستخبارات التركية ومرتزقة "الشرطة العسكرية" ومرتزقة "العمشات" خلال شهر نيسان المنصرم، على اختطاف 7 مواطنين من أهالي الناحية والقرى التابعة لها وهم:

عارف نبي داوود البالغ من العمر (32 عاماً)، وأحمد ليلى، وحسن نعسان برازي (23 عاماً)، وفتحي محمد علي، وفرهاد محمود خوجة (40 عاماً)، وشعبان أحمد خليل (57 عاماً)، ومحمد نبي مجيد (35 عاماً).

كما اختطفوا 7 مواطنين من ناحية جندريسه والقرى التابعة لها ،وهم: قازقلي حسن، وشكري خليل إبراهيم، ومحمد منان فايق، ومحمد نوري خليل (35 عاماً)، وحنان علوش شيخو (32 عاماً)، وخليل أحمد عيسى (33 عاماً)، وفارس مصطفى حمزة.

أما في ناحية بلبلة، فقد أقدم مرتزقة "الشرطة العسكرية" و"الشرطة المدنية" على اختطاف سبعة مواطنين وهم:

محمد معمو عمرو (47 عاماً)، ومنان بلال حمو (40 عاماً)، وديان بلال حمو (30 عاماً)، ورمزي رشيد حمو (27 عاماً)، ولقمان حمدي حسن، وأحمد محمد عطش (30 عاماً)، ومحمد خليل عطش (25 عاماً).

وفي ناحية شيراوا، أقدم مرتزقة "الحمزات" ومرتزقة "الأمن العسكري والشرطة العسكرية" على اختطاف 5 مواطنين وهم:

يوسف محمود عثمان، وعلي عبدو، وخليل محمد عمر (31) عاماً، وخيري وليد عمر (33) عاماً، وحسن خضر خضر (41 عاماً).

وفي ناحية ماباتا، أقدم مرتزقة "الجبهة الشامية" ومرتزقة "الشرطة العسكرية" على اختطاف 6 مواطنين، بينهم امرأة من أهالي الناحية وهم:

دلدار إبراهيم جولو (34 عاماً)، ومحمد شكري شيخ سيدي (28 عاماً)، ومصطفى محمد علطانة، وجهاد صبري داوود، ومحمد كاسو (32 عاماً)، وآرين فخري مسلم (35 عاماً).

وفي ناحية راجو، أقدم مرتزقة "الشرطة العسكرية" و"الشرطة المدنية" على اختطاف 3 مواطنين، بينهم مسن من أهالي الناحية والقرى التابعة لها، وهم: حسن محمد عماري (45 عاماً)، وصبري يوسف جولاق (70 عاماً)، وعلي أحمد كاشي (27 عاماً).

أما في مركز مقاطعة عفرين، فقد اختطف مرتزقة الاحتلال التركي ثلاثة مواطنين من أهالي مركز المقاطعة والقرى التابعة لها وهم: إبراهيم إبراهيم عبدو، ومحمد سامي (30 عاماً)، وشيار سامي (27 عاماً).

اختطاف مواطنين من على أراضيها

ولتضييق الخناق على أهالي عفرين، صعّدت الاستخبارات التركية عمليات خطف المواطنين الذي يقيمون في تركيا، والمناطق الأخرى المحتلة، ففي شهر نيسان المنصرم، أقدمت الاستخبارات التركية على اختطاف 6 مواطنين في إسطنبول وهم: مصطفى حسين جاسم (60 عاماً)، ومنذر نوري رشو (30 عاماً)، ومحمد عدنان بكر، وعامر عدنان بكر، وعدنان بكر، كما اختطفت من مدينة إعزاز المواطن لقمان محمد بريم حسن (47 عاماً).

قطع أكثر من 500 شجرة زيتون خلال شهر نيسان في عفرين المحتلة

خلال شهر نيسان الفائت، أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على قطع (35) شجرة زيتون، عائدة ملكيتها للأرملة سهيلة خليل من أهالي قرية عامورو التابعة لناحية ماباتا.

وفي قرية ترندة التابعة لمركز مقاطعة عفرين المحتلة، أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على قطع (12) شجرة لوز، عائدة ملكيتها للمواطن حسين محمد محمد، من أهالي القرية.

وفي ناحية ماباتا، أقدم مرتزقة "النخبة" التابعة للاحتلال التركي على قطع (25) شجرة زيتون معمرة في قرية شيختكو، عائدة ملكيتها للمواطن مصطفى خليل سيدو.

وبتاريخ 13 نيسان المنصرم، أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على قطع (35) شجرة زيتون، عائدة ملكيتها للمواطن محمد عيسى من أهالي قرية عين حجرة التابعة لناحية ماباتا.

وفي التاريخ نفسه، أقدم مرتزقة "السلطان مراد" على قطع (375) شجرة زيتون معمرة، عائدة ملكيتها للمواطنينِ، إبراهيم محمد إيبش(350) شجرة وجلال عمر (25) شجرة من أهالي قرية بيلا التابعة لناحية بلبلة.

أما في قرية كوباكه التابعة لناحية ماباتا، فأقدم مرتزقة لواء الشمال على قطع (30) شجرة زيتون، عائدة ملكيتها للمواطن سيلمان حميد.

(ف)

ANHA