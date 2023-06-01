خلال شهر في عفرين المحتلة: مقتل طفل واختطاف 53 شخصاً بينهم نساء

رصدت وكالتنا جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته واستخباراته بحق أهالي عفرين وطبيعتها، خلال شهر أيار المنصرم، من خطف وقتل وتعذيب وتغيير ديمغرافي وبناء مستوطنات لتوطين أسر المرتزقة، وقطع أشجار الزيتون والحراجية، بالاستناد إلى تقرير منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا المعنية بتوثيق جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة.

خطف 53 مواطناً بينهم 4 نساء

وحسب المنظمة، فقد اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته (الشرطة العسكرية والمدنية وجبهة الشامية ومرتزقة العمشات) خلال شهر أيار المنصرم، 53 شخصاً، بينهم 4 نساء، بتهم وحجج واهية بغية تحصيل فدى مالية تصل إلى آلاف الدولارات.

ويقتاد الاحتلال التركي ومرتزقته المختطفين إلى جهات مجهولة، بهدف ترهيب ذويهم وتخويفهم ومطالبتهم بفدى مالية للإفراج عنهم، وفي حال رفضوا دفع الفدية لأسباب مختلفة، يمكث المختطفون في أقبية التعذيب المنتشرة على كامل جغرافية مقاطعة عفرين، لمدة طويلة ويتعرضون بشكل يومي لكافة أنواع التعذيب.

قتل طفل وإصابة 25 آخرين

وبعد فوز أردوغان في الانتخابات، قتل مرتزقة الاحتلال التركي طفلاً من سكان مخيم المحمودية وأصابوا أكثر من 25 آخرين، جراء إطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي وكثيف.

قطع مئات الأشجار في عفرين المحتلة

يعمل الاحتلال التركي ومرتزقته منذ احتلاله لمقاطعة عفرين في 18 آذار 2018، على تدمير طبيعة عفرين، ففي شهر أيار المنصرم، قطع الاحتلال ومرتزقته أكثر من 900 شجرة زيتون وحراجية في مركز عفرين، وناحيتي موباتا وراجو؛ لتحطيبها وبيعها في أسواق مدينة عفرين وإعزاز وإدلب وحتى جرابلس.

بناء مستوطنتين في جبل ليلون وقرية شاديرة

في إطار تثبيت التغيير الديمغرافي، يستمر الاحتلال التركي ـ بمساعدة منظمات كويتية وقطرية وفلسطينية ـ في بناء مستوطنات في قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة.

ففي قرية شاديرة التابعة لناحية شيراوا، بنى الاحتلال التركي مستوطنة جديدة تضم ما يقارب 50 بناء سكنياً، لتقوم بعدها آليات الحفر بتسوية الأراضي المحيطة بها، في مساحة تصل 30 هكتاراً.

كما أنهت منظمة الهيئة العالمية للإغاثة "انصر" بدعم من الجمعيات الفلسطينية بناء مستوطنة "الأمل 2" وذلك على سفوح جبل ليلون جنوب شرق مقاطعة عفرين.

(ل م)

ANHA