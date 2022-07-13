خلال شهر.. اتحاد الكادحين يؤمّن 660 فرصة عمل للأهالي في الحسكة

استطاع اتحاد الكادحين في مقاطعة الحسكة، تأمين 660 فرصة عمل للأهالي ضمن المدينة، بعد إبرامه عقدين مع شركة تطوير المجتمع الزراعي وشركة إكثار البذار في مقاطعة الحسكة، في شهر أيار/ مايو الفائت، بهدف تأمين فرص العمل للعمال المتقدمين للاتحاد بطلب عمل.

يصل معدل أجور الأيدي العاملة، اليومية، في الورشات اليدوية الخاصة بالمرأة، ممن يعملن بمعدل 8 ساعات إلى 12 ألف يومياً، فيما يصل معدل أجور عمال العتالة في فترة الموسم، وفق عملية التحميل والتنزيل، إلى 4500 ليرة سورية، للطن الواحد.

وفقاً للرئيس المشترك لاتحاد الكادحين في مقاطعة الحسكة، كمال علي، فقد استطاع الاتحاد خلال شهر أيار الفائت، تأمين 660 فرصة عمل، ضمن مراكز ومؤسسات الإدارة الذاتية وفي مراكز الحبوب والمحلج، قائلاً، "فرص العمل باتت متوفرة بشكل جيد في مقاطعة الحسكة".

يتألف اتحاد الكادحين من العمال "الموسميين، والمهنين، والموظفين"، ويهدف إلى تنظيم وحماية الأشخاص الذين يعملون ويبذلون الجهد.

ويبلغ عدد المنتسبين إلى اتحاد الكادحين في مدينة الحسكة، حتى آخر إحصائية خلال عام 2022، 1895عاملاً/ـة، بحسب الرئيس المشترك للاتحاد كمال علي.

فيما يبلغ عدد العاملات ضمن ورشات خاصة بالمرأة 371 عاملة موزعة على 55 ورشة، بينما بلغ عدد عمال العتالة داخل مراكز "الصوامع، والأعلاف، والمحلج، ومعمل الغزل، وإكثار البذار والمطاحن العامة والخاصة في المدينة" إلى 181 عاملاً موزعين على 17 ورشة.

بالإضافة إلى 734 عاملاً/ـة، موزعين على المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في المدينة، ممن يعملون فيها حسب حاجة المراكز والمؤسسات، إلى جانب 660 عاملاً وعاملة ممن انتسبوا للاتحاد بعد تأمين فرص عمل لهم مؤخراً.

يقوم الاتحاد وبحسب إمكاناته بإيجاد فرص عمل دائمة للأهالي لتحسين مستوى معيشتهم، عبر التنسيق مع المؤسسات المختصة لتحقيق ذلك، وتأمين الحماية للعمال وأخذ التدابير اللازمة أمام الأمراض المهنية وحوادث العمل، ويقوم بحل مشاكل العمال بالتواصل مع الجهات المختصة، وتقديم دورات تدريبية ومحاضرات، وتأمين المتطلبات والحاجيات المطلوبة لبناء تنظيم الاتحاد وسير العمل.

ووفقاً للنظام الداخلي للاتحاد، فإنه "لا يميز أو يفرق بين أحد ولا ينظر إلى الاختلافات الدينية، والعقائدية، والجنسية، والفكرية، والمذهبية، والقومية، واللغوية ويقف ضد هذه التفرقة، بل يهدف إلى بناء مجتمع مدني ديمقراطي أخلاقي، ويتخذ المساواة بين الرجل والمرأة ويطبقها في الحياة العملية، ويناضل لكي يطور ويحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية ويأخذه أساساً له".

ويدعو الاتحاد، حسب ما أكده الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين في مقاطعة الحسكة، كمال علي، جميع العمال والعاطلين عن العمل إلى الانتساب إلى أفرع الاتحاد المنتشرة في شمال وشرق سوريا، لتنظيم أنفسهم ضمن الاتحاد لحماية حقوقهم والدفاع عنهم وحل كافة مشاكلهم وتأمين العمل لهم".

(أم)

ANHA