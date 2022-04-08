خلال شهر.. السلطات الإيرانية تعدم 6 مواطنين كرد وتقتل كاسبين اثنين

أصدرت جمعية حقوق الإنسان الكردستانية (KMMK) تقريراً حول انتهاكات حقوق الإنسان في شرق كردستان خلال شهر آذار ونشرته على موقعها على الإنترنت، وأعلنت فيها، أن التقرير غير مكتمل؛ لأن الحكومة الإيرانية لم تسمح لجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل، لذلك تمكنا من الكشف عن جزء من هذه الانتهاكات.

والحصيلة التي تم كشفها في التقرير هي كالتالي:

– تم إعدام 6 أشخاص وصدور حكم الإعدام بحق شخصين آخرين.

– قتلت القوات الإيرانية كولبرين (كاسبين) اثنين وأصيب 37 آخرين على الأقل بجروح.

– اعتقال 120 ناشطاً مدنياً وسياسياً بينهم 7 نساء، من قبل القوات الإيرانية، وكان المعتقلون من مناطق مختلفة في إيران، من شنو وأورومية وكرماشان، مهاباد، خورم آباد، وإيلام وهمدان ولورستان، ووفقاً للمعلومات المؤكدة، فقد حكمت الحكومة الإيرانية على 16 شخصاً بالسجن لمدة 47 عاماً.

– ارتفعت حصيلة القتلى والمنتحرين في شهر آذار، حيث كان معظمهم من الشباب والفتيات، وبحسب المعلومات المؤكدة، لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم بسبب القتل أو الانتحار، وفقاً لهذا المعدل، انتحر 11 شخصاً و3 قتلوا.

– التهديد الدائم الذي يستهدف أرواح الشعب الكردي في شرق كردستان، هو الألغام من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية التي لم يتم إزالتها بعد، وبالتالي يفقد العشرات حياتهم كل عام، في شهر آذار لقي شخص واحد على الأقل مصرعه نتيجة انفجار لغم".

ودعت جمعية حقوق الإنسان الكردستانية (KMMK)، في ختام تقريرها، شعب كردستان إلى مواجهة انتهاكات حقوقه القانونية والطبيعية وفضح جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس بحقه، وأن يناضل دائماً من أجل بناء مجتمع حرّ.

(ف)