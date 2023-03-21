خلال نوروز الدرباسية: رغم هجمات الإبادة شعبنا يقاوم دائماً

بعد توافد الآلاف من أهالي ناحية الدرباسية وناحيتي تل تمر وزركان في مقاطعة الحسكة، إلى ساحة نوروز في قرية جولبستان بريف الدرباسية الجنوبي، بزيهم الكردي القومي، وإيقاد شعلة نوروز والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، واستماع الحضور إلى تسجيلات صوتية مسجلة للقائد عبد الله أوجلان، ألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية.

ألقت الكلمة، رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، أفين باشو، هنأت في بدايتها نوروز 2023، على شعوب شمال وشرق سوريا ودعاة حرية القائد عبد الله أوجلان، ومقاتلي حركة التحرر الكردستانية (الكريلا).

وقالت: "من شمال وشرق سوريا الصامدة بإرادة شعبها منذ أكثر من 11 عاماً، نحتفل اليوم بعيد نوروز بروح شهداء وحدات مكافحة الإرهاب، ونؤكد أن بتضحياتهم وعموم شهداء الثورة وكردستان شعلة نوروز متقدة دائماً".

وحيت مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، مضيفة: "لولا القائد عبد الله أوجلان وفكره، لما وصلنا إلى هذه المكتسبات التي حققناها في مناطقنا".

وأردفت أفين باشو قائلة "قبل 2635 عاماً، وعلى هذه الأرض، أوقد كاوا الحداد شعلة نوروز، وجعل من هذا اليوم يوماً للحرية، ومنذ ذاك التاريخ وإلى يومنا هذا يوقد شعبنا شعلة نوروز في كل عام، لكن هناك من يحاول إبادة هذا الشعب وإخماد هذه الشعلة، إلا أن شعبنا العظيم يقاوم دائماً في وجه كل الساعين لإبادتنا".

كما استذكرت أفين باشو شهداء جندريسة الذين استهدافهم مرتزقة الاحتلال التركي، أمس، أثناء إيقادهم شعلة نوروز، مؤكدةً أن شعلة نوروز لن يستطيع أحد إخمادها.

واختتمت حديثها بتهنئة شعوب المنطقة بنوروز، مؤكدةً أن نوروز هذا العام سيكون نوروز النصر وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

(آ أ/ م ح)

ANHA