خلال ندوة.. مسد يناقش التطورات السياسية وتأثيراتها على الساحة السورية

نظم مجلس سوريا الديمقراطية اليوم، ندوة في قاعة حركة الشبيبة الثورية السورية في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي حضرها ممثلو حركة الشبيبة وممثلو المجالس المدنية والمحلية ووجهاء المنطقة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قراءة الوضع السياسي من قبل عضو مجلس سوريا الديمقراطية، أنس المرفوع الذي قال: "ما تشهده الساحة السورية من خلافات بين الأطراف السياسية هي السبب الذي أدى إلى انحراف ورغبة بعض الدول في تعويم حكومة دمشق وإعادتها إلى الحضن العربي".

وأوضح "لا يمكن لأي طرف سياسي سوري إيجاد حلّ للأزمة منفرداً لذا الجميع معني بإيجاد جبهة وطنية سورية موحدة من أجل إيقاف كل هذه التحديات والأخطار التي تواجه البلاد".

وأكد المرفوع "يقع على عاتقنا مسؤولية الشعب السوري الذي يعاني من تداعيات الحرب وإيجاد مستقبل أفضل له".

كما تطرق في حديثه إلى الهوية الوطنية السورية الجامعة وكيف أنها الأساس لأي حوار سياسي سوري بعيداً عن منطق القوة الذي لم يجلب إلى سوريا سوى الدمار والخراب.

واختتمت الندوة بالعديد من المخرجات منها:

*إيجاد جبهة وطنية سياسية موحدة تدعو جميع الأطراف السورية للوحدة ضد الخلافات من أجل حل سياسي سوري.

*الإدارة الذاتية هي الممثل الوحيد لشعوب شمال وشرق سوريا ومشروعها هو أساس لأي حل سياسي.

*نبذ الخلافات العشائرية

*مطالبة الإدارة الذاتية بإيجاد حل جذري لبطاقة الوافد والتي هي أحد معوقات الهوية الوطنية السورية الجامعة.

(ع ع/ف)

ANHA