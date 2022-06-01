وشارك في الندوة عدد غفير من شيوخ ووجهاء العشائر وممثلون وممثلات عن المجالس المحلية والمؤسسات المدنية في ريف دير الزور الشرقي، وأعضاء من لجنة العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، رحب بعدها رئيس لجنة العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية أنس المرفوع، بكافة المشاركين في الندوة.

وأضاف أنس المرفوع "إن العشائر لها دور مهم وكبير في الدفاع عن أراضيها خاصة في ظل تعدي دولة الاحتلال التركي التي تحاول الضغط على الشعوب في سوريا والعراق لتحقيق أهدافها، وهذا ليس بالجديد على دولة الاحتلال التركي فهي دولة استعمارية سيطرت على المنطقة لأكثر من 400 عام".

تلاها مداخلات عديدة من قبل شيوخ ووجهاء العشائر، حيث أكد شيخ عشيرة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي ناصر الطرام "نرفض بشدة أي هجوم وأي تهديد لنا سواء من قبل دولة الاحتلال التركي أو من غيرها، ونحن مع قوات سوريا الديمقراطية ولن ننجر وراء الفتن التي تعمل عليها الجهات المعادية لمشروع الأمة الديمقراطية".

ومن جهته قال وجيه عشيرة البقعان عبد القادر الحسن "نلاحظ بشكل كبير تعدياً من قبل دولة الاحتلال التركي على أراضينا وشعبنا دون أي رد من الدول الضامنة ومنظمات حقوق الإنسان هل هذا يعني عجز تلك الدول أم أنها راضية".

وجيه عشيرة الولي في بلدة السوسة علي الحميد قال "نحن على استعداد كامل للوقوف ضد دولة الاحتلال التركي ومواجهتها بروح النضال والحرية، جميعنا بشيوخنا وأطفالنا ونسائنا في سبيل العيش الحر والأمن".

وفي ختام الندوة أدلى وجهاء وشيوخ العشائر ببيان للرأي العام قرأه الشيخ عبد الرحمن الدغيفج وجاء في نص البيان:

"باسم ائتلاف دير الزور المجتمعي الذي يضم مثقفين ووجهاء وشيوخ وإداريين وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة ندين ونستنكر الاعتداءات التركية على شمالنا الحبيب".

وأضاف البيان "هذه الاعتداءات هي تدخل سافر وإجرام بحق الدولة السورية يقوم به أردوغان وحكومته بهدف التوسع وتحقيق حلمه بإنشاء امبراطورية فاشية تحقق طموحه النازي على حساب الأرض السورية والتغيير الديمغرافي للمنطقة".

وأوضح البيان في ختامه "نتطلع أن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمهامها ووقف شلال الدماء الذي تريقه دولة الاحتلال التركي يومياً واتخاذ مواقف صارمة حيال ما يجري وإصدار قرار يلزمها بعدم التعدي وإجبارها على الانسحاب من كافة الأراضي السورية التي احتلتها".

(ف ع/خ)

ANHA