خلال ندوة حوارية.. المشاركون يدينون العزلة على القائد أوجلان والازدواجية الدولية

نظّم مؤتمر ستار في ناحية تل براك بمقاطعة قامشلو، ندوة حوارية، حول العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، شاركت فيها عضوات من مؤتمر ستار وأعضاء وعضوات من المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية ومجلس الناحية.

بدأت الندوة التي أقيمت في مركز الثقافة والفن بناحية تل براك، بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم رحّب رئيس مكتب الهيئة الدينية في ناحية تل براك، أحمد خليل، بالمشاركين، وثمّنَ تضحيات الشهداء.

وأشار إلى أهمية هذه الندوات في سبيل تصعيد النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

من جهته، قرأ عضو مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، عبد الحميد فاطمي، مقتطفات من مرافعات القائد أوجلان.

وأدان المشاركون خلال مداخلاتهم، العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، والازدواجية الدولية في التعامل مع قضية القائد أوجلان، وأكدوا أن "فكر وفلسفة القائد أوجلان يعد الحل الأمثل لكافة أزمات الشرق الأوسط والعالم" منوهين إلى "الحل يكمن في نهج الأمة الديمقراطية التي تدعو لتوحيد وتكاتف الشعوب، وإحلال السلام".

وشددوا على توسيع رقعة الفعاليات والنشاطات المنددة بالعزلة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

(ع ع/ ي م)

ANHA